Понад 22 тисячі військових ЗСУ пройшли підготовку в місії Orbital

З 2015 року понад 22 тисячі особового складу Збройних Сил України пройшли підготовку в рамках місії Orbital.

«У рішенні уряду Великої Британії про початок інструкторської місії Orbital в ЗСУ важливу роль відіграла битва за Міжнародний аеропорт «Донецьк», яка стала символом відваги та незламності українських військових, яких нарекли «кіборгами», — повідомляють у посольстві.

Також у 7-му річницю оборони Міжнародного аеропорту «Донецьк» аташе з питань оборони при Посольстві Великої Британії в Україні комодор Королівських ВМС Тім Вудс разом зі співробітниками Посольства вшанували пам’ять українських захисників, які загинули в битві, боронячи свою країну від російської агресії на сході Україні.

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