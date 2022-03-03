Понад 500 іноземних лікарів готові надавати допомогу в Україні

В умовах війни, яку розв’язала росія, Україна потребує підтримки від закордонних партнерів, зокрема у сфері медицини.

Тому Міністерство охорони здоров’я запросило іноземних медиків допомагати Україні на фронті і в тилу.

Реєстраційну форму на сайті відомства уже заповнили понад 500 іноземних лікарів, повідомляє МОЗ.

“Це лікарі, медсестри та парамедики з країн Європейського союзу, Великої Британії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим”, – кажуть у міністерстві.

Пропозиція допомагати українським лікарям залишається відкритою для всіх іноземних медичних працівників.

Зареєструватися можна на англомовному сайті МОЗ, заповнивши форму.

Контакти національних координаторів:

Сергій Убогов, +38 067 231 7656, ubogovsg@gmail.com

для англомовних людей: Мар’яна Служинська, +38 050 315 8418, ukrainemedhelp@gmail.com

“Міністерство охорони здоров’я України вдячне кожному за пропозиції надати допомогу нашій країні. Ваша допомога в умовах збройної агресії Російської Федерації для нас надважлива”, – наголошують у відомстві.

https://ukrreporter.com.ua