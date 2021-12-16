За минулу добу групи мігрантів намагалися силою прорватися до Польщі з території Білорусі, повідомили польські прикордонники. Унаслідок цього постраждали двоє польських військових.

Понад 70 мігрантів знову намагалися прорватися з боку Білорусі - польські прикордонники

За минулу добу групи мігрантів намагалися силою прорватися до Польщі з території Білорусі, повідомили польські прикордонники. Унаслідок цього постраждали двоє польських військових.

Польські прикордонники повідомили про чергову спробу мігрантів потрапити у країну

Понад 70 мігрантів намагалися прорвати польський кордон з боку Білорусі, повідомляє у четвер, 16 грудня прикордонна служба Польщі у Twitter.

Як стверджують польські прикордонники, на відрізку кордону, що охороняється прикордонною заставою поблизу села Черемха, кордон намагалася силою перетнути 31 особа. Також 20 осіб намагалися прорватися на відрізку, що охороняється прикордонною заставою у селі Наревка, а в зоні відповідальності прикордонників у селі Новий Двур - 11 осіб. Зазначається, що під час спроби мігрантів перетнути кордон постраждали двоє польських військових.

За інформацією міноборони Польщі, схема дій із прориву кордону схожа на попередні. Зокрема, аби перебратися на інший бік кордону, мігранти кладуть предмети на колючий дріт і кидають у військових каміння. "Інцидент стався під пильним контролем білоруських спецслужб", - наголошується в повідомленні у Twitter.

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