Понад 900 нових випадків коронавірусу в Україні, в Києві - найбільше

За добу 29 липня 2021 року в Україні зафіксовано 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 51, медпрацівників - 49).

488 людей було госпіталізовано, 14 померли. Загалом пандемія забрала життя 52 930 українців, повідомляє Центр громадського здоров'я.

504 людей одужали за минулу добу. За весь час пандемії хворобу здолали 2 186 353 особи.

Здійснено тестувань за добу - 41 328 (зокрема методом ПЛР - 19 397, методом ІФА - 7 997).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.