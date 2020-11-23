Понад тисячу школярів хворіють на коронавірус у Києві.

Через коронавірус у Києві на карантин закриті вісім шкіл та переведені на дистанційне навчання 1016 класів. Також на карантині чотири дитсадки та 176 груп у садочках.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

На сьогодні в місті закриті на карантин 8 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1016 класів у 272 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві - 1166. Також хворіють більш як 790 педагогів", - повідомив Кличко.

За словами мера Києва, у дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 176 груп у 135 садках. Та повністю зачинені на карантин чотири дитсадки. Наповненість дітей у садках сьогодні - понад 46%.

На коронавірус у Києві за минулу добу захворіли ще 1212 киян, 20 людей померли. Також рекордна кількість госпіталізованих - 112.

Великий Київ

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