Порогові бали ЗНО-2020 планують знизити через карантин

Порогові бали для зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році планують знизити через карантин та дистанційне навчання.

Про це "РБК-Україна" повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Вона нагадала, що поріг для складання пробного ЗНО-2020 вже зменшили. Так, торік пороговий бал з українською мови та літератури був 21 бал, а цьогоріч - 19.

"Поріг зазвичай встановлюється через три тижні після проведення тестувань. Ми будемо наполягати на тому, щоб поріг був нижче, ніж минулого року - нижче, ніж 21", - розповіла Вакуленко.

Зазначимо, що УЦОЯО встановлює пороговий бал "склав/не склав". Так, якщо поріг встановили у 21 бал, то учасник, який набрав 19 балів отримає позначку "не склав", а не результат ЗНО за шкалою 100 - 200.

"Це саме через карантин. Адже було складно навчатись. Ми це усвідомлюємо", - пояснила заступниця.

Нагадаємо, 25 червня в Україні відбулося ЗНО з математики, тестування пройшли 152 180 людей. 30 червня відбулося вже наступне ЗНО - з української мови та літератури.

Громадське телебачення

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