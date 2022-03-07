Поромна переправа між Україною та Румунією стала безкоштовною для людей

На поромній лінії Орлівка – Ісакча в Одеській області введено безоплатний проїзд для всіх пішоходів та пасажирів транспортних засобів.

Про це повідомляється на сторінці переправи.

"Поромний комплекс Орлівка повідомляє, що у зв'язку з військовою агресією РФ проти Української держави та українського народу на поромній лінії Орлівка (UA) - Ісакча (RO) введено безоплатний проїзд для всіх пішоходів та пасажирів транспортних засобів, оплата проводиться тільки за сам транспортний засіб (легковий, автобус, мікроавтобус та вантажний транспорт)", – йдеться у повідомленні.

Також звільняються від оплати вантажні транспортні засоби (мікроавтобуси, вантажівки та фури), що здійснюють постачання гуманітарної допомоги в Україну.

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