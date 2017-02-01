Порошенко наградил 48 защитников Авдеевки, 10 из них посмертно

Президент Петр Порошенко военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые отличились в ходе боевых действий в районе Авдеевки.

7 военнослужащих орденом Богдана Хмельницкого III степени и 41 военнослужащего орденами "За мужество" IІ и ІІІ степени. Большинство из этих военных и сейчас находятся на боевых позициях, сообщает пресс-служба главы государства.

"Среди награжденных орденом Богдана Хмельницкого старший лейтенант Сергей Вдовиченко, лейтенант Андрей Верхогляд, капитан Роман Дармограй, майор Владимир Дяченко, капитан Рихард Поп, лейтенант Василий Тарасюк", - говорится в сообщении.

Лейтенант, командир мотострелковой роты механизированного батальона Леонид Деркач награжден орденом Богдана Хмельницкого (посмертно). Около 8:00 1 февраля 2017 года он героически погиб во время выполнения боевого задания в результате артиллерийского обстрела из систем залпового огня "Град" со стороны незаконных вооруженных формирований "ДНР" на ротном опорном пункте механизированного батальона в районе "Промзона" Авдеевки Донецкой области.

Орденом "За мужество" также награждены посмертно младший сержант Владимир Бальченко, сержант Владимир Крижанский, солдаты Роман Гульченко, Роман Бублиенко, Олег Бурць, Дмитрий Оверченко, Ярослав Павлюк, Сергей Пацула, Виталий Шамрай.

Ранее Петр Порошенко присвоил погибшему в Авдеевке замкомбатальона 72-й бригады Андрею Кизило звание Герой Украины (посмертно).