Порошенко наградил пилота, посадившего пассажирского авиалайнер в Стамбуле

Президент Украины Петр Порошенко отметил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова, который выполнил аварийную посадку поврежденного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк".

В указе главы государства отмечается, что Акопов отмечен высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и высокий профессионализм.

Акопов, который работает пилотом на рейсах турецкой компании Atlasglobal, 27 июля в чрезвычайно сложных погодных условиях спас жизнь 121 пассажира и 6 членов экипажа, безупречно выполнив посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбул "Ататюрк".

Как сообщают турецкие СМИ, самолет турецкой Atlasglobal, пилотируемый украинским пилотами, совершил в Стамбуле экстренную посадку, несмотря на разбитое градом стекло и кабину.

Инцидент произошел27 июля, в 18:10, когда самолет Airbus A320 вылетел из аэропорта Стамбула в город Эрджан (Северный Кипр). Как пояснил Акопов, на высоте 4000 футов самолет попал в грозу, которой накрыло Стамбул. Огромный град разбил носовую часть самолета и стекло в кабине пилотов. В результате пилоты приняли решение вернуться в аэропорт Стамбула.

Пилот посадил лайнер практически вслепую, создал крен и наблюдая только через форточку, поскольку лобовое стекло было повреждено. Когда он посадил самолет, аплодировал весь перрон аэропорта.

После посадки 121 пассажира и 6 членов экипажа перевели в другой самолет и отправили в Эрджан. Капитан Акопов имеет за плечами опыт в 13908 часов налета.

"Смотрел только через форточку". Украинский пилот стал героем в Турции, посадив пассажирский самолет вслепую