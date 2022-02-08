Порошенко написав таємного листа Зеленському

П'ятий президент запропонував чинному об'єднатися.

П'ятий президент України Петро Порошенко надіслав чинному президенту Володимиру Зеленському непублічний лист із закликом залишити чвари на тлі зовнішніх загроз.

"В одному з інтерв'ю п'ятий президент несподівано сказав, що він нещодавно надіслав президенту Зеленському особистий лист, де звернувся з одним закликом: давайте залишимо внутрішньополітичні дискусії та емоції й об'єднаємо країну перед загрозою повномасштабної російської агресії. Я дуже сподіваюся, що президент Зеленський сигнал отримав, і що президент Зеленський продемонструє лідерство" , – сказав він.

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