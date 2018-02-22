Порошенко назвал недопустимыми раздевание силовиками женщин у Оболонского суда и требует расследования

Президент Петр Порошенко считает недопустимым дополнительный досмотр женщин при его допросе в суде по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, и ожидает результатов служебного расследования.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования", - написал он.

21 февраля Порошенко присутствовал на допросе по делу Януковича не в зале суда, а по видеоконференции из здания Администрации Президента.

При этом правоохранители проводили дополнительный досмотр журналистов при входе в суд, обязывая многих женщин перед пропуском в зал заседаний пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату и продемонстрировать отсутствие надписей на теле под одеждой.

Напомним, ради Порошенко полиция в суде заставляла женщин задирать подол платья выше головы. Адвокат назвал унижением человеческого достоинства досмотр тел женщин перед судом. Соцсети взорвались возмущением от действий полиции в Оболонском суде.