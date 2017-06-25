Порошенко о молодежи: Закалилось новое поколение свободных людей

Президент уверен, что Украина никогда не сойдет с пути демократии, потому что закалилось новое поколение свободных людей

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина никогда не сойдет с пути демократии, потому что закалилось новое поколение свободных людей. Об этом глава государства заявил в приветствии по случаю Дня молодежи, размещенном на его сайте.

"Сегодня - день больших надежд и ожиданий. Накануне украинцы получили безвиз со странами Евросоюза, разрушив завесу, отделявшую Украину от Европы. Уверен, что без вашей решительной и бескомпромиссной борьбы за европейский выбор этот день никогда не наступил бы", - отметил президент.

По его словам, юноши и девушки со светлыми помыслами, с большим патриотизмом, энергией и добром в сердце героически бросают вызов злу и несправедливости.

Как отметил президент, он гордится тем, что молодежь всегда стояла в авангарде исторических изменений, борьбы за независимость Украины - от Героев Крут до первых студенческих палаток Революции на граните, от Помаранчевой революции до Евромайдана, Героев Небесной сотни и "киборгов". Сейчас волю и свободу лучшие украинцы - воины Вооруженных сил и других воинских формирований защищают на востоке страны.

"Верю, что Украина никогда не сойдет с пути демократии, потому что закалилось новое поколение - поколение свободных людей", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства пожелал всем добра, неиссякаемого творчества и жизненных сил.