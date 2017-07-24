Порошенко подписал закон об особенностях поступления в вузы Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект No6548 "О внесении изменений в Закон Украины" О высшем образовании "относительно деятельности высших учебных заведений на территории Донецкой и Луганской областей", закон опубликован на сайте Верховной Рады.

Законом предлагается установить для высших учебных заведений Донецкой и Луганской областей фиксированный объем государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для всех специальностей и всех образовательных уровней, указанных в соответствующих лицензиях на осуществление образовательной деятельности.

Ожидается, что принятие этого законопроекта будет способствовать урегулированию и разрешению ключевых проблем деятельности высших учебных заведений, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей.

Реализация указанного законопроекта не потребует дополнительного финансирования из государственного и местного бюджетов.

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