Порошенко поздравил Свитолину с выходом в четвертьфинал турнира Australian Open

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинскую теннисистку Элину Свитолину, которая одержала четвертую победу на Открытом чемпионате Австралии-2018 по теннису в Мельбурне.

Об этом глава государства написал в Тwitter.

"Украинская теннисистка @ElinaSvitolina благодаря уверенной победе над чешской спортсменкой впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал престижного турнира Australian Open", - говорится в сообщении.

Порошенко поздравил украинскую теннисистку и поблагодарил за победу.

"Болеем дальше за нашу Элину", - отметил он.

Как сообщал Укринформ, первая "ракетка" Украины и четвертый номер мировой классификации Элина Свитолина одержала четвертую победу на Открытом чемпионате Австралии-2018 по теннису в Мельбурне (общий призовой фонд - $ 43 млн).

В четвертьфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Свитолина разыграет путевку в 1/2 финала с 37-й "ракеткой" мира бельгийкой Элизе Мертенс, которая в свою очередь со счетом 7:6 (7: 5), 7:5 за 2 часа переиграла хорватку Петру Мартич (No81).

Ранее на Australian Open Свитолина дальше третьего круга не доходила. А лучшим достижением Элины на турнирах серии Большого шлема остаются два четвертьфинала в Париже на Открытом чемпионате Франции "Ролан Гаррос" (2015, 2017), где в 15-летнем возрасте украинка выиграла юниорский "Ролан Гаррос"-2010.