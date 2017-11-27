Порошенко поздравил ученого и изобретателя Бориса Патона с 99-летием

В понедельник, 27 ноября, президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Национальной академии наук Украины, украинского ученого и изобретателя Бориса Патона с 99-летием.

"Поздравляю с 99-летием великого украинского ученого и изобретателя Бориса Патона. Незаурядный ум, жизненная энергия и трудолюбие Бориса Патона впечатляет. А его творчество навсегда запечатлит его имя в историю мировой науки. Спасибо за дар творить на благо и во имя украинского народа. Здоровье и сил вам, Борис Евгеньевич!" - отметил Порошенко.

Напомним, Борис Патон - украинский ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук (1952), президент НАН Украины (с 1962), автор более 1000 публикаций, в том числе 20 монографий, более 400 изобретений.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном подтверждении Украиной позиции космического государства, сообщил в Facebook.