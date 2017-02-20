Порошенко присвоил звание Героя Украины погибшему в АТО оперному певцу Слипаку

Президент Петр Порошенко присвоил посмертно звание Героя Украины оперному певцу, участнику антитеррористической операции (АТО) Василию Слипаку. Об этом говорится в указе Президента No42 от 20 февраля, передают Українські Новини.

Слипаку посмертно присвоено звание Героя Украины с орденом "Золотая звезда".

Он награжден посмертно за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

"Василий Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником "Оранжевой революции", с началом "Революции достоинства" возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины. С 2015 года воевал на Донбассе", - говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Как сообщали Українські Новини, Слипак погиб 29 июня 2016 года от пули снайпера вблизи села Луганское Бахмутского района Донецкой области.

Ранее Президент Петр Порошенко наградил посмертно орденом "За мужество" І степени погибшего в зоне антитеррористической операции оперного певца Василия Слипака.