Порошенко в 2016 году предоставил украинское гражданство 131 россиянину

Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году предоставил гражданство Украины 131 россиянину, сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ Государственной миграционной службы на запрос.

Всего, согласно сообщению, в 2016 году гражданство Украины получили 16 866 лиц, из них 809 иностранцев и лиц без гражданства по их ходатайствам приняты в украинское гражданство указами президента.

В частности, 131 принятый указом президента в гражданство Украины человек являлся гражданином России, 97 - Сирии, 75 - лицом без гражданства (гражданами каких государств они были ранее, не указано).

64 принятых в 2016 году в гражданство Украины указом президента были гражданами Армении, 61 - Афганистана, 52 - Ирана, 47 - Грузии, 43 - Молдавии, 31 - Ливана, 30 - Узбекистана.

26 получивших в 2016 году украинское гражданство были гражданами Армении, 22 - Азербайджана, по 13 - Иордании и Пакистана, 12 - Белоруссии, по 11 - Палестины и Египта.

9 лиц, принятых в украинское гражданство в 2016 году, были гражданами Нигерии, 8 - Турции, 7 - Бангладеша, 6 - Туркменистана, 5 - Вьетнама, по 4 - Казахстана и Туниса, по 3 - Индии и Алжира, по 2 - Анголы, Камеруна, Ливии, Марокко, Судана.

Также в гражданство Украины в 2016 году были приняты по 1 гражданину США, Германии, Израиля, Греции, Северной Кореи, Кубы, Непала, Саудовской Аравии, Конго, Йемена и Таджикистана.

Напомним, по информации первого заместителя председателя Верховной Рады, уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко, Россия с 2014 года предоставила гражданство почти 170 тыс. украинцев: в 2014 году - 24 141, в 2015 году - 67 400, за 9 месяцев 2016 года - 75 497.

При этом Геращенко отметила, что скорее всего большинство из 170 тыс. украинцев, получивших российское гражданство - жители аннексированного Россией Крыма.