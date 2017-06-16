Порошенко вспомнил историю о ночных дежурствах в больнице вместе с женой

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что вместе с женой Мариной ходил на ночные дежурства в больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время мероприятий по случаю Дня медицинского работника сегодня в Мариинском дворце в Киеве.

"Нужно очень любить профессию врача, потому что, если ты ее не любишь, ты работать не сможешь. Я это знаю абсолютно точно, поскольку с моих 18 лет, вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил и люблю ее. И мы иногда нарушали инструкции: я давал ей поспать час и сам ходил, ставил уколы, выполнял конкретные назначения, которые делали врачи, и еще тогда понял, насколько это чрезвычайно тяжелая, но очень благодарная работа, когда делается чудо - вы возвращаете жизни и здоровья", - рассказал глава государства.

Президент выразил благодарность медикам "за очень благородный труд, за профессионализм, подвижничество и гуманизм".