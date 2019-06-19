Портнова не смущают протесты студентов против него

Одиозный Андрей Портнов уточнил, что его снова приняли на кафедру конституционного права Национального университета имени Шевченко.

Об этом бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче заявил в своем Telegram-канале.

"СМИ пишут, что Портнов восстановился профессором юридического факультета Национального университета им. Шевченко и студенты предлагают протестовать", - отметил он.

"Информирую, меня не восстанавливали, а заново приняли на кафедру конституционного права", - заявил Портнов.

"И я поддерживаю любой протест, кроме голодовки. Граждане должны свободно выражать свои мысли и проводить досуг в любом удобном для них формате", - добавил он.