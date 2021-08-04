Порушників правил перебування в Україні знову штрафуватимуть, не зважаючи на карантин

В Україні знову будуть штрафувати іноземців, які порушили правила перебування в країні. Раніше штрафи скасували на період карантину через коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Однак Кабмін прийняв зміни до постанови, відповідно до яких штрафи повертаються.

"Внесені зміни скасовують норму постанови Кабміну, відповідно до якої всі іноземці, які порушили термін перебування на території України в період або внаслідок установлення карантину, звільнялися від адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Після набуття чинності постановою, з 7 серпн, від адміністративної відповідальності звільнятимуться виключно ті іноземці, які: не мали можливості виїхати за межі України не змогли звернутися до відповідних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування в Україні з обставин, спричинених карантином.

Санкція статті 203 КУпАП визначає застосування штрафу у розмірі від 1 700 грн до 5 100 грн.