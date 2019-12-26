После допроса Зверобой рассказала о чем расспрашивалив ГБР

Волонтер Маруся Звиробий (Алена Самбул) побывала 26 декабря на допросе в Госбюро расследований. Туда ее вызвали как свидетеля по делу об угрозах Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Расспрашивали, в частности, знает ли Зверобой народную депутатку от "Европейской солидарности" Софию Федину и имеет ли негативное отношение к президенту Владимиру Зеленскому.

Перед допросом Звиробий предполагала, что ее статус по делу со свидетеля могут изменить на статус подозреваемой, однако пока этого не произошло. Ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявляла, что процессуальный статус свидетеля у Звиробий будет до того времени, пока "процессуальный руководитель подпишет подозрение".

Что Звиробий говорила перед допросом

"Сейчас я здесь стою как свидетель. Переквалифицируется в нашей стране это дело на подозреваемого в течение нескольких секунд. У меня есть претензии к товарищу Трубе относительно того, как он обманывает судей. Потому что если центральный аппарат ГБР занимается моим делом, это означает, что вызов, постановление должно быть подписано Шевченковским судом. А оно почему-то подписано Печерским судом", - рассказала Звиробий журналистам перед допросом.

Она отметила, что планирует не только защищаться, но и нападать.

Чтобы нападать, нам нужны единство, немножко отставить праздники и заняться своими собратьями, чем я сегодня и буду заниматься (показала футболку с надписью "Не верю" и подозреваемыми в деле Шеремета, - 24 канал). Поэтому свободу украинским заложникам от украинской Фемиды, - сказала волонтер.

Узнайте больше про Марусю Зверобой Смотрите видео 24 канала с комментарием Маруси Звиробий перед допросом в ГБР:

Что Зверобой заявила после допроса

По ее словам, допрос в ГБР отвечал всем правовым нормам. Расспрашивали о том, знает ли Звиробий народную депутатку от "Европейской солидарности" Софию Федину. Спрашивали также об их совместной скандальной фейсбук- трансляции с эмоциональными словами в адрес президента Владимира Зеленского. Интересовались, есть ли у волонтера негативное отношение к главе государства.

Относительно моего дела, то 10 января я снова приду в гости (на дополнительный допрос в ГБР). Меня опрашивал следователь, который приходил ко мне с обыском. Я остаюсь в статусе свидетеля, - сказала Звиробий.

Она также сообщила, что пожаловалась на директора ГБР Романа Трубу относительно служебного подлога, которое, вероятно, мог совершить глава бюро. "Сегодня мы подали заявление на господина Трубу. У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение судей. Потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского райсуда. А если ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны были прийти с постановлением из Шевченковского суда", - сказала Звиробий.

Почему Звиробий вызвали на допрос

ГБР расследует дело против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины из-за громких высказываний о Президенте Украины Владимире Зеленском. Звиробий - свидетель по этому делу.

Дело расследуют как посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват госвласти.

Причиной для открытия дела стало совместное эмоциональное видео Федины и Звиробий, записанное после октябрьского визита Зеленского к ветеранам- добровольцам в Золотом. Там у президента и бойцов возникла эмоциональный разговор, в котором Зеленский призвал ветеранов не мешать процессу разведения войск и убрать оружие.

Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы, - обращались к президенту Федина и Звиробий.

28 ноября у Звиробий провели обыски и изъяли 2 зарегистрированных ружья и мобильный телефон.

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