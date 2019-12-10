После операции на сердце умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным РЕН ТВ, Лужков скончался в одной из клиник города Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. Лето 2010 года в Центральной России было очень жарким и засушливым. В связи с этим в Московской области было много лесных пожаров.

В сентябре 2019 года президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста градоначальника с формулировкой "в связи с утратой доверия".

По данным РБК.ру, Юрий Лужков руководил Москвой 19 лет, с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. В 2010 году он был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым с формулировкой "утрата доверия". После отставки Лужков занялся пчеловодством и в интервью представлялся владельцем фермерского хозяйства.

"У нас была многолетняя дружба, запомнилась всем. Он был для меня очень близким человеком. (Я с Лужковым) дружил, любил и помнить буду", - сказал РБК основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Евтушенков до создания АФК "Система" был начальником технического управления, руководителем главного управления по науке и технике Мосгорисполкома (в 1987-1988 годах), а в 1990 году стал председателем Московского городского комитета по науке и технике. Лужков в апреле 1990 года стал исполняющим обязанности председателя Мосгорисполкома, а затем его возглавил.