После шести лет войны нам предлагают договариваться с убийцами, - Сенцов

В Укаине нет людей. которые хотели бы воевать вечно, однако мир может наступить только после нашей победы

Об этом заявил украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов, передает "ДС".

"Этот день невозможно забыть. Как невозможно простить Януковича, его сообщников и убийц-беркутовцев. Когда на следующий день после расстрела людей на Майдане его так называемые лидеры вышли втроем на вече и сказали, что они договорились с Яником, их встретили крики "Ганьба!" А Парасюк, выпрыгнув на сцену, озвучил нашу общую требование: "Никаких переговоров с убийцами! Только отставка " И Янукович сбежал", - написал Сенцов сегодня у себя в Facebok.

В то же время он уверен, что "на руках у Путина гораздо больше украинской крови".

"Но после почти шести лет войны мы имеем ситуацию, когда нам снова предлагают договориться с убийцами. Легализовать ставленников оккупантов, патрулировать вместе с ними границу, дать воду в Крым и т.д. Кто-то не понимает, чем наступление отличается от провокации и кто его начал.

Вряд ли в Украине найдется человек, который хочет воевать вечно. Мы все стремимся к миру, но не ценой отдачи всего, за что мы боролись эти шесть лет. Мы хотим мира, но только после нашей победы!" - подчеркнул Олег Сенцов.

20 февраля исполняется шестая годовщина кровавых событий на Майдане во время Революции достоинства.