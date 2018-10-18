После завершения реставрации Андреевскую церковь откроют для посетителей

Храм останется на балансе Национального заповедника "София Киевская".

Андреевская церковь в Киеве остается в собственности государства и в дальнейшем будет находиться на балансе Национального заповедника "София Киевская", а ее реставрация будет продолжена до полного завершения. Об этом заявили в пресс-службе Национального заповедника "София Киевская", комментируя принятие закона о передаче собора в пользование Вселенскому Патриархату.

В частности отмечается, что весь штат памяткоохранителей Национального заповедника будет и дальше продолжать свою работу, выполняя требования памятникоохранного законодательства, а с представителями Церкви Вселенского Патриархата будет заключен договор о пользовании памяткой согласно действующему украинскому законодательству.

"Андреевская церковь после завершения реставрации будет вновь открыта для посещений. Национальный заповедник "София Киевская" имеет достаточный опыт сотрудничества с представителями церквей разных конфессий для того, чтобы обеспечить достойное существование нашей достопримечательности - Андреевской церкви", - заявили в заповеднике.

18 октября Верховная Рада Украины приняла Закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", согласно которому Андреевская церковь будет передана в постоянное пользование Вселенскому патриарху. В частности там будут осуществлять богослужения представители Константинопольского патриарха в Киеве.

Инициатор законопроекта президент Петр Порошенко считает, что передача храма будет способствовать ускорению получения Томоса и признания Мировым Православием поместной Православной Церкви Украины.