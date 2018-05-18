Последние звонки в школах начнутся с 25 мая

Последние звонки и выпускные в украинских школах пройдут поэтапно с 25 мая по 22 июня.

Об этом рассказала министр образования Лилия Гриневич во время часа вопросов к правительству в Раде, пишет Интерфакс-Украина.

"Ориентировочное завершение учебного года будет проходить так: 11 класс - не ранее 22 июня, начальная школа - ориентировочно с 25 по 31 мая, базовая школа - ориентировочно с 31 мая по 15 июня", - уточнила она.

Гриневич добавила, что с 22 мая по 13 июня пройдет сессия внешнего независимого оценивания.

Выпускники 11 классов получат аттестаты после сдачи ВНО и после завершения учебного года, то есть после 22 июня.

Затем начнется вступительная кампания в высшие учебные заведения.