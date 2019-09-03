Пособие по беременности и родам увеличилось на 14,1%

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в январе-июле 2019 года выплатил пособия по беременности и родам более 93 тыс. работающим женщинам на общую сумму 2,63 млрд грн, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что всего на протяжении указанного периода ФССУ профинансировал 108,1 тыс. листков нетрудоспособности по беременности и родам.

Пособие по беременности и родам предоставляется за счет средств фонда за весь период отпуска в размере 100% средней заработной платы и не зависит от страхового стажа. Также сумма пособия не может быть меньше рассчитанной с минимальной заработной платы.

По данным ФФСУ, за январь-апрель 2019 года средний размер пособия вырос на 25,6% сравнительно с аналогичным периодом прошлого года и составил 245,1 грн в день.