Посольство радить українцям утриматися від поїздок до Британії

Посольство України у Великій Британії рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в цю країну через мутований штам коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці українського диппредставництва в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із загостренням епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням в окремих регіонах Сполученого Королівства захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Посольство України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії, де, починаючи з 20.12.2020, запроваджено четверту категорію (Tier4) локального локдауну", - йдеться в повідомленні.

Українцям, які вже перебувають у районах, найбільше уражених коронавірусом, рекомендується бути уважними та обережними, виконувати вимоги місцевих органів влади, а також відстежувати інформацію на сайті.

Також отримати актуальну інформацію про чинні карантинні обмеження на місцевому рівні можна на цьому урядовому сайті.

За наявною в посольстві інформацією, таном на 21 грудня ц.р. рішення щодо призупинення авіасполучення з Великою Британією прийняли Нідерланди, Бельгія, Австрія, Італія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Франція, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, а також Канада.

"З огляду на зазначене, рекомендуємо відстежувати інформацію та поради авіакомпанії, яка повинна здійснювати ваш рейс, а також служб аеропорту", - зазначили в посольстві.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України у Великій Британії за номером "гарячої лінії" +447553483628