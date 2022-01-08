Посольство України відкрило під Тегераном Алею пам'яті жертв рейсу PS752

Посольство України в Ірані в другу річницю катастрофи українського літака урочисто відкрило поблизу Тегерану Алею пам'яті жертв рейсу PS752, на якій було висаджено 176 дерев у пам'ять про всіх загиблих у трагедії.

«Під Тегераном, у дуже мальовничій місцевості Лавасан, було висаджено 176 шовковиць у пам'ять про всіх загиблих у авіатрощі. Сьогодні ми офіційно відкрили цю Алею і встановили 11 пам'ятних знаків з портретами загиблих в авіакатастрофі наших співвітчизників», - сказав посол.

Він розповів, що ця ідея посольства була втілена за підтримки членів сімей іранських жертв катастрофи, з якими українські дипломати підтримують постійний контакт, та компанії, яка займається озелененням Тегерану. Закласти Алею пам’яті саме в Лавасані запропонували члени сімей загиблих у катастрофі іранців , які проживають поблизу цього мальовничого місця. Весною тут планують висадити чорнобривці й прокласти спеціальні доріжки.

Бурдиляк також поінформував, що співробітники посольства разом із сім'ями взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на місці падіння "Боїнгу".

За його словами, цьогоріч місце трагедії відвідала значна кількість іранців, а місцева влада організувала символічну церемонію вшанування загиблих: у небі кружляв гелікоптер, з якого на землю падали квіти.

Посол України повідомив, що на місці авіатрощі планується встановити пам’ятний камінь, а невдовзі створити меморіал.

Як повідомлялося, 8 січня 2022 року виповнюється друга річниця, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Іранська влада тоді після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 компанії «Міжнародні авіалінії України», що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.

Із кінця липня у Києві тривали переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака PS752. Зрештою 30 грудня уряд Ірану ухвалив рішення про виплату компенсації в розмірі 150 тис. дол. кожній родині загиблих під час аварії.

Крім того, Іран передав Україні фінальний технічний звіт про катастрофу пасажирського літака МАУ під Тегераном.

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