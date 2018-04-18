Пострадавшая в ДТП в Харькове получила 100 тысяч и не имеет претензий к Зайцевой

Пострадавшая в жутком ДТП на центральной улице Харькова Жанна Власенко получила компенсацию от Елены Зайцевой и просит суд взыскать аналогичную сумму с водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Представители суда получили ходатайство, в котором пострадавшая указала, что один из обвиняемых выполнил исковые требования в полном объеме.

"Елена Зайцева выплатила 100 тысяч гривен и я более не имею к ней претензий материального и морального характера", - говорится в документе, присланном Власенко.

Девушка, которая на момент аварии на Сумской была беременной, также просит суд взыскать аналогичную сумму с Геннадия Дронова. Адвокат пострадавшей указал, что водитель, совершивший ДТП, обязан возместить нанесенный ущерб вне зависимости от признания им вины. Суд удовлетворил ходатайство Жанны Власенко.

Ранее "Вести" сообщали, что Зайцева объяснила, как ее Lexus протаранил толпу людей в Харькове. Также недавно стало известно о том, что Зайцевой и Дронову до лета продлили меру меру пресечения.

Также мы писали, что один из участников ДТП в Харькове может оказаться невиновным.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, на котором стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Жертвами наезда стали шестеро человек, еще пятерых госпитализировали.

За рулем джипа находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена Зайцева - приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов. Оба фигуранта резонансного ДТП находятся под арестом.

Семья Зайцевой предложила деньги пострадавшим и семьям погибших в аварии, но родные отказались от помощи. Сама виновница ДТП признала свою вину.