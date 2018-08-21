Пострадавший от "Новичка" британец снова попал в больницу

Житель британского города Эймсбери Чарли Роули, который ранее отравился нервно-паралитическим веществом "Новичок", во второй раз госпитализировали в больницу. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление его брата Мэтью.

Брат пострадавшего сообщил, что Чарли попал в больницу на выходных в связи с ухудшением зрения.

"Он просто сказал мне, что не видит, зрение размытое. Это не очень хорошо", - отметил Мэтью Роули.

В свою очередь в больнице заявили, что не могут комментировать отдельные случаи, но подчеркнули, что на данный момент у них нет пациентов, которые лечились от последствий отравления "Новичком".

Напомним, умершую от отравления в Эймсбери британку Дон Стерджесс хоронили при усиленных мерах безопасности. В частности, участников траурной церемонии просили держаться подальше от гроба умершей.

Инцидент в Эймсбери произошел в конце июня, когда двух жителей города - Чарли Роули и Дон Стерджесс - обнаружили без сознания. Эймсбери расположен в 10 км от Солсбери, где до этого веществом "Новичок" отравили бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля с дочерью.