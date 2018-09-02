Пострадавший от взрыва в "Сепаре" террорист Тимофеев появился на похоронах Захарченко

Ранее СМИ сообщали, что "министр доходов ДНР" умер

Так называемый "министр доходов ДНР" Александр Тимофеев (известный также как "Ташкент"), который пострадал от взрыва в кафе "Сепар", появился на похоронах главаря "ДНР" Александра Захарченко. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на сепаратистские и российские СМИ.

Ранее СМИ сообщали, что "министр доходов ДНР" скончался от полученных в результате взрыва травм.

Отмечается, что Захарченко хоронят в закрытом гробу. Накануне в соцсетях появилась информация о том, что донецких бюджетников обязали явиться на прощание с Захарченко.

Напомним, в центре Донецка 31 августа прогремел взрыв в ресторане "Сепар" на бульваре Пушкина, в результате чего погиб Захарченко.

31 августа сообщалось, что на территории оккупированных районов Донецкой области после взрыва в Донецке спецслужбы НВФ "ДНР" задерживали людей прямо на улицах, за 1,5 часа поступило 8 сообщений. Сообщалось, что аресты происходят по всему городу.

По состоянию на вечер 1 сентября во временно неподконтрольном Донецке после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко 19 человек пропали без вести.

