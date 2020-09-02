Потеря ощущения вкуса и запаха. Виктор Ляшко сообщил мгновенные симптомы заражения коронавирусом

На брифинге 2 сентября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие симптомы безошибочно указывают на заражение коронавирусом, сообщает Укринформ.

По его словам, наиболее точными симптомами можно назвать потерю вкуса и обоняния, поскольку они не характерны для других инфекционных заболеваний.

Также врач отметил, что в ВОЗ проанализировали зафиксированные случаи COVID- 19 и создали своеобразный рейтинг симптомов коронавируса по убыванию от наиболее частых, к тем, которые проявляются реже.

"Первое - это лихорадка, она встречается у 88% всех больных COVID-19. Сухой кашель - у 67%, слабость - у 38%, затруднение дыхания - у 18%, боль в горле или головная боль - у 13%, боль в мягких мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота - у 5-10%. Насморк, диарея, кашель с кровью также являются симптомами коронавируса ", - отметил Виктор Ляшко.