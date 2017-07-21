Потерявшего сознание главу ГПСУ госпитализировали

Главу Государственной пограничной службы Украины Виктора Назаренко, который потерял сознание во время совместного заявления президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко, доставили в больницу для дальнейшего лечения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"На месте ему оказана первая медицинская помощь и направлено для дальнейшего лечения в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В настоящее время самочувствие руководителя Государственной пограничной службы Украины удовлетворительно.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководителю Государственной пограничной службы Украины Виктору Назаренко стало плохо во время совместного заявления президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Глава ведомства потерял сознание в начале выступления Лукашенко.