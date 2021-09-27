Потужна магнітна буря накрила Землю: як уберегти голови і нерви

Потужна магнітна буря рівня G1 накрила Землю в понеділок, 27 вересня. Експерти дали цій бурі червоний рівень, а це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути не тільки метеочутливі люди.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря почалася ще вночі.

За прогнозом експертів, свого "червоного" рівня ця магнітна буря досягне в період з 8 до 10 ранку. Після обіду магнітна буря піде на спад, а до вечора магнітосфера знову повернеться в спокійний стан. Високий рівень магнітних коливань може вплинути не тільки на самопочуття людей, а й можливі перебої в роботі різної техніки.

Магнітна буря 27 вересня Така магнітна буря може викликати: Сильні головні болі Дратівливість і апатію, агресію і підвищену емоційність Неможливість сконцентруватися, порушення концентрації уваги Сонливість або зайве збудження нервової системи Відчуття підвищеної втоми Тахікардію, підвищення артеріального тиску Загострення хронічних захворювань Порушення апетиту Як знизити вплив магнітної бурі

У такі дні потрібно повноцінно висипатися, добре харчуватися, дотримуватися розпорядку дня. Не варто конфліктувати та вплутуватися у сварки або суперечки, а емоції потрібно тримати під контролем.

Вранці варто прийняти контрастний душ і випити чашку чаю з травами, а ось вживання кави в такий день варто обмежити або виключити.

Протягом дня варто підтримувати водний баланс, провітрювати приміщення та уникати шкідливих, важких страв і алкоголю.

Постарайтеся вийти на прогулянку на свіже повітря, але не потрапляти під прямі сонячні промені.

Не варто в такі дні перенапружуватися фізично та емоційно, а людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки й пляшечку з водою.

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