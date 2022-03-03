Потяг з Харкова до міста Луганської області скасували

Дістатися Попасної (Луганська область) потягом №887 не можна.

24 лютого скасували регіональний потяг №887 Харків — Попасна, а також №888 Попасна — Харків 25 лютого. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Дістатися Попасної (Луганська область) потягом №887 не можна.

24 лютого скасували регіональний потяг №887 Харків — Попасна, а також №888 Попасна — Харків 25 лютого. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

На цьому маршруті курсує дизель-потяг марки ДПКр-3, зупиняється у Чугуєві, Первомайському, Куп'янську, Сватовому, Кремінному, Рубіжному та Лисичанську.

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