Повністю вакцинованих від COVID-19 українців уже 12,6 мільйона

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали вже 12,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили 26,8 мільйона щеплень, з яких за останню добу - близько 143 тисяч, більшість - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 14 грудня в Україні 142 921 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 47 137 людей, повністю імунізовані - 95 784 людини", - йдеться у повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу - 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 640 221 людей. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

Але з середини жовтня показник знову перевищив 100 тисяч, а згодом - перевалив за 200 тисяч. Це відбувалося на тлі переходу низки областей України у "червону" зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. Наразі більшість щеплюється другою дозою.

Наразі у "червоній" зоні перебувають 8 областей - Запорізька, Сумська, Миколаївська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Волинська, Черкаська області.