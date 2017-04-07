Повышенного ажиотажа по оформлению загранпаспортов не наблюдается, - Госмиграция

Глава пресс-центра Государственной миграционной службы Сергей Гунько рассказал, что после того, как Европарламент 6 апреля проголосовал за предоставление безвизового режима для Украины, в подразделениях Миграционной службы повышенного ажиотажа по оформлению загранпаспортов не наблюдалось, передает NewsOne.

"Ситуация была такой же как и несколько дней назад. Мы не ожидаем больших всплесков с учетом того, что биометрические паспорта выдаются с января 2015 года и уже около 3 млн украинцев их имеют", - сообщил Гунько.

Глава пресс-центра также не уверен, что остановка сервера, из-за которой стал недоступен сайт "Паспортного сервиса", связана с новостью о безвизовом режиме.

"Причиной остановки работы сервера действительно является повышенная нагрузка, однако связана ли она с новостью о безвизе, неизвестно", - сказал Гунько.

Напомним, ранее сообщалось, что биометрические загранпаспорта ежедневно получают более 10 тысяч граждан Украины.