Пожежа в будинку активіста Шабуніна, господар підозрює підпал

Голова правління і співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив про підпал свого будинку невідомими, передає Ехо Києва, 23 липня.

Громадський діяч зазначає - будинок підпалили вночі, 23 липня. Голова правління і співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що вночі в його будинку сталася пожежа - його сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув будинок. При цьому, він вважає, що це був підпал, оскільки два тижні тому в будинок приходила газова служба та перевіряла лічильники.

У зв'язку з ситуацією, Шабунін запрошує в свій будинок журналістів о 13:00, щоб розповісти, як і що сталося в його будинку.

"Хочемо ще раз нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів. Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останнім спасибі за мотивацію працювати ще більше ", - написав активіст.