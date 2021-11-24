Пожежа в хрущовці на Харківщині: рятувальникам довелося евакуювати жителів

Горіла квартира на 3 поверсі

У селищі Куп'янськ-Вузловий на вул. Центральній сталася пожежа в п'ятиповерховому багатоквартирному будинку. Горіла квартира на 3 поверсі. Через сильну задимленість рятувальникам довелося евакуювати жителів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

"На сходовій клітці утворилося щільне задимлення. Тому склалася загроза життю та здоров'ю мешканцям всього під'їзду. Рятувальники здійснили дії щодо газодимозахисної служби та негайно приступили до евакуації людей. Вони вивели на свіже повітря з четвертого і п'ятого поверхів 8 жителів, серед яких 3 дітей", – йдеться в повідомленні.

Протягом двох годин пожежу було ліквідовано. Ніхто з мешканців будинку не постраждав. Причина загоряння встановлюється.

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