Позиции военных на Донбассе обстреляли 45 раз за сутки, 5 бойцов ранены - штаб АТО

За прошедшие сутки совершили 45 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины зоне проведения антитеррористической операции, в результате которых получили ранения 5 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении из минометов калибра 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Марьинку, из гранатометов, вооружения БТР и пулеметов - Водяное, из противотанковых гранатометов - Новотроицкое, из вооружения БМП - Широкино, из вооружения БТР - Павлополь, из пулеметов и стрелкового оружия - Березовое. Кроме того, по позициям ВСУ вблизи Водяного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки вели огонь снайперы. На Донецком направлении обстреливали Опытное из минометов калибра 120 мм и 82 мм и вооружения БМП, Авдеевку - из минометов калибра 82 мм, гранатометов, зенитной установки ЗУ- 23-2 и крупнокалиберных пулеметов, Вернхнеторецкое - из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов, Луганское - из ЗУ-23-2 и вооружения БМП, Зайцево и Пески - из гранатометов и пулеметов, Пески - из вооружения БМП. На Луганском направлении обстреливали Крымское из минометов калибра 120 мм и противотанковых гранатометов, Новоалександровку - из вооружения БТР и гранатометов, Катериновку - из гранатометов", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 апреля на Донбассе был введен режим прекращения огня. Однако, как сообщается, каждый день украинская сторона фиксирует нарушения режима прекращения огня .