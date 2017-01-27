Прах писателя Александра Олеся доставили в Киев

В пятницу 27 января урну с прахом украинского писателя Александра Олеся и его супруги на самолете доставили в аэропорт "Борисполь".

"Нашей задачей было скоординировать доставку праха Александра Олеся в Украину. Мы свою задачу выполнили. Сегодня он прибыл в Киев", - сообщили в МИД Украине, передает "Интерфакс-Украина".

В МИДе отметили, что дальше сообщать о ходе перезахоронения будут уполномоченные органы в правительстве, в частности, Министерство культуры Украины.

Кстати, чиновники еще не знают точной даты перезахоронения Олеся.