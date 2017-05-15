Пранкер Седюк объяснил, почему обнажился на сцене Евровидения

Украинский пранкер Виталий Седюк назвал свой вызывающий поступок на сцене " Евровидения "актом собственного творчества"

Об этом он заявил во время заседания Днепровского районного суда Киева, передает Эспрессо.TV.

Пранкер заявил, что это был "акт собственного творчества".

"Мне удалось войти на территорию "Евровидения" без аккредитации, без приглашения. Когда я оказался на сцене я решил совершить эпатажную выходку, которая бы запомнилась", - заявил Седюк.

Он напомнил, что пытался совершить подобную выходку в Лос-Анджелесе в 2013 году.

Седюк заявил, что он "патриот в разумных пределах".

На вопрос, почему он оголился на выступлении Джамалы, а не другого артиста, Седюк сказал, что певица была одной из немногих, кто выступал на малой сцене. А к большой сцене он не имел доступа