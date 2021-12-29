Права, техпаспорт і студквиток в "Дія" прирівняли до паперових

З середи, 29 грудня, в Україні цифрові аналоги водійських прав, технічного паспорта та студентського квитка прирівняли до паперових. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дія".

"Україна продовжує задавати тренди діджиталізації у світі: від сьогодні цифрові водійські права, техпаспорт і студентський квиток прирівняли до паперових аналогів", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що тепер електронними версіями документів в "Дія" можна буде користуватися де завгодно без необхідності надавати фізичний аналог.

"Режим без паперів в Україні впевнено набирає обертів. Завантажуйте додаток "Дія", генеруйте електронні документи і насолоджуйтеся перевагами діджиталізації", - йдеться в повідомленні.

З 28 грудня в Україні почали видавати оновлені водійські права.



