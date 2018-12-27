Правительство поддержало законопроект о запрете эксплуатации животных в украинских цирках

Кабинет министров рассмотрел и одобрил предложенные Министерством экологии и природных ресурсов Украины изменения к законодательству, которое касается защиты животных от жестокого обращения, сообщает пресс-служба ведомства.

"Правительство поддержало наш законопроект, который регулирует ряд вопросов по защите животных от жестокого обращения. В частности, и запрет использования диких животных в цирке с переходным периодом 5 лет", - сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Он отметил, что это время понадобится для выработки механизма передачи диких животных в природно-заповедный фонд и определение дальнейшего места проживания животных.

"Мы не можем в один день запретить использования животных, не подумав, что будет с ними дальше, кто их будет удерживать и кормить. Украина - не первая страна, которая проходит этот путь. Я также понимаю, что мы получим большое сопротивление от людей, не готовых отказаться от эксплуатации животных в зрелищах. Мы готовы к этому противостоянию. В конечном итоге, в мире есть несколько десятков стран, которые отказались от цирка и Украина имеет все шансы пополнить их ряды. Впереди рассмотрение проекта закона в Верховной Раде Украины", - сказал министр.

Он также отметил, что проблема неадекватного обращения с животными назрела давно и распространяется далеко за пределы цирка. В частности, идет речь о содержании диких животных в частном секторе и распределении полномочий между органами власти, наделенными полномочиями применить санкции по отношению к безответственным владельцам.

"Правительство сегодня поддержало предложенные нами изменения в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс Украины, которые наконец размежевывают полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях относительно жестокого обращения с животными", - сказал О.Семерак.

Согласно предложенным изменениям, рассмотрение дел об административных нарушениях относительно диких животных отнесено к компетенции Государственной экологической инспекции Украины, а относительно домашних и беспризорных - к Национальной полиции Украины.

Также Министр экологии сообщил, что в настоящее время в Украине никто не владеет информацией о реальном количестве диких животных, которые есть в частной собственности, потому Минприроды выступает за создание Единого электронного реестра по учету диких животных, куда их владельцы в обязательном порядке будут вынуждены вносить все данные, а также инициируют разработку Порядка изъятия диких животных у недобросовестных владельцев.

По данным Минприроды, официально выступления диких животных в цирке запрещены в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Латвии, Нидерландах, Румынии, Словении, Финляндии, Швеции. В Боливии, Греции, Дании, на Кипре и Мальте запрещены цирковые выступления и диких, и домашних животных. В Венгрии и Португалии запрещено использование диких животных в цирке, которые включены в Список CITES I.