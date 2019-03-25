Право украинцев на чистый воздух: депутаты предлагают штрафовать за сжигание травы

Депутаты собираются защитить право украинцев на чистый воздух

Народные депутаты решили защитить граждан Украины от дыма и копоти - предлагают прописать в административном кодексе штрафные санкции за самовольное сжигание твердых бытовых отходов, листьев осенью и сухой травы по весне. Соответствующие изменения содержит проект закона No10177, поданный группой парламентариев на прошлой неделе.

Авторы законопроекта в пояснительной записке к документу делают упор на вредных веществах, которые попадают в воздух при сжигании мусора. Особенно их тревожит практика уничтожения отходов таким образом на селе, где зачастую нет доступа к централизованным услугам вывоза и утилизации мусора. И хотя никакой альтернативы они людям не предлагают, сжигание, считают авторы, следует строго запретить.

В частности, простым украинцам за первый проступок предлагают выписывать штраф до 80 необлагаемых минимумов доходов (1360 грн.). А для предприятий и ФЛП - до 100 НДМГ (1700 грн.).

Повторное нарушение на протяжении года будет стоить физлицу максимум 1700 грн. штрафа, а на юрлицо могут наложить санкции до 3400 грн.

Отметим, что проект делает оговорку, устанавливая штрафы только в отношении сжигания "при использовании объектов благоустройства". Однако перечень последних включает в том числе улицы и дороги населенных пунктов. К тому же нардепы предлагают расширить список, добавив в него садовые товарищества, а также дачные и гаражные кооперативы.