Правоохранители инсценировали "убийство" бизнесмена в Ровно

В настоящее время задержаны двое мужчин, которых наняли для убийства ровенчанина.

Национальная полиция в Ровенской области инсценировала убийство бизнесмена в Ровно для задержания преступной группы. Как сообщил и.о. начальника ГУНП в Ровенской области Сергей Волков во время совместной пресс-конференции с заместителем прокурора Ровенщины Остапом Сидором, задержаны двое мужчин, которых наняли для убийства. Задержание произошло незадолго до запланированного преступления.

"По имеющейся оперативной информации мы знали, что в городе находится двое лиц, готовящихся к совершению преступления. До момента задержания нам не было известно, кого именно они хотят убить", - цитирует Волкова пресс- служба полиции.

Отмечается, что утром 17 июля на улице Костромская правоохранители задержали двух киевлян в возрасте 47-ми и 49-ти лет, ранее судимых за убийства. В автомобиле Opel, на котором передвигались злоумышленники, правоохранители обнаружили гранату и пистолет с глушителем. Стало известно, что объектом преступления является 42-летний ранее судимый житель.

"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и "погибшего", что является весомой информацией для наших работников", - заметил Волков.

Как заявили в полиции, на счету организованной группы также поджог информационного агентства журналистских расследований "Четвертая власть".

Сообщается, что организовал преступную группу 46-летний житель областного центра, криминальный авторитет. Он покинул Украину 13 июля. "Сейчас собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении организатору, - сообщил Остап Сидор. - После установления его места нахождения и доказательства в суде его вины он будет нести уголовную ответственность".

Во время обыска у одного из исполнителей, в подсобном помещении его дачного дома в Житомирской области полицейские изъяли самодельный взрывной предмет, запал гранаты, пистолет и патроны. У второго, в квартире в Киеве, обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны.

Исполнителям сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству по ч.1 ст.14, ч.2 ст.115 Уголовного кодекса. Ровенский городской суд взял их под стражу без права внесения залога.

Напомним, что 17 июля в полиции заявили о том, что около 13:00 в центре Ровно неизвестные застрелили мужчину. По данным СМИ, "погибший" - 42-летний Валентин Загороднюк, частный предприниматель, известный в криминальных кругах. Он имел историю судимостей, и как сообщалось, был причастен к нелегальным операциям с янтарем.