Правоохранители усилили наряды у Рады после поисков Саакашвили в лагере протестующих

В Национальной полиции Киева сообщили о том, что утром в среду, 6 декабря, проводили в лагере сторонников экс-главы Одесской ОГА, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили розыскные мероприятия "во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины".

В поисках политика полицейским помогали сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Нацполиции. При этом, по данным подицейских, активисты в палаточном лагере под Верховной Радой провоцировали правоохранителей.

"Утром во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. Активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей" - отметили в столичной полиции.

В результате утренних поисков политика были усилены наряды правоохранителей под Радой. В настоящее время никого из участников акции не задерживали.

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Ранее сообщалось о том, что во вторник, 5 декабря, к экс-главу Одесской ОГА, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили задержали на крыше дома на улице Костельной в Киеве. Ему вручили подозрение о содействии свержению государственной власти.

Сторонники Саакашвили заблокировали автомобиль с ним на улице Трехсвятительской. Позже они сломали двери в микроавтобусе и освободили политика. После этого Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск.

Как заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время пресс-конференции, Михеил Саакашвили вступил в сговор беглым олигархом Сергеем Курченко и за его деньги организовывал ряд акций в Украине, целью которых было дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, речь идет о не менее чем 500 тысячах долларов США.

Сергей Курченко, которого также называли "финансистом семьи" Виктора Януковича, сбежал из страны после Революции Достоинства.

Однако его бизнес все еще функционирует на территории Украины. В частности, с ним связывают медиа-группу UMH и компанию "Перспектива трейдгрупп". Последняя занимается импортом российской нефти в Украине. В марте суд в Харькове в приговоре указал его в качестве члена "преступной группировки" экс-президента Виктора Януковича.