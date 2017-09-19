Православные христиане отмечают Михайлово чудо: история, традиции и приметы народного праздника

Как и в случае со многими особо важными святыми, архангел Михаил в православии почитается несколько раз в год. 19 сентября Украина отмечает праздник Михайлове чудо.

История праздника Михайлово чудо

Перенесемся в далёкий четвёртый век нашей эры. Европа ещё не стала полностью христианской, и верующие люди, особенно, священнослужители всё ещё подвергались гонениям со стороны языческого большинства.

В городе Иераполисе, в храме Архистратига Михаила служил пономарём богобоязненный человек Архипп, который пользовался доверием и уважением местных жителей. Завистники-язычники решили затопить церковь вместе со столь неугодным им Архиппом, соединив русло двух рек.

Местность действительно была довольно полноводной. Сам храм стоял на целебном подземном источнике, который, по поверью, излечивал немоту. Приход туда мощного горного потока неминуемо означал гибель не только храма, но и окрестных поселений.

Предвидя приближающуюся опасность, Архипп начал неистово молиться небесному покровителю храма. Мольбы были услышаны: архангел Михаил явился, рассёк жезлом гору, и вода ушла под землю. Храм и христиане Иераполиса были спасены.

Как и любой другой христианский праздник, Михайлово чудо нашло отображение в народном сельскохозяйственном календаре.

На 19 сентября ходят такие приметы:

Если день будет тёплым - значит, осень будет долго не уступать зиме.

Если начались заморозки - это к обильным снегопадам зимой.

Если синеют облака вечером - погода будет меняться.

Следили за начинающимся листопадом. Если листья осины падают вверх "лицом" - к холодной зиме, "изнанкой" - к зиме помягче.

Не обходили вниманием и хвойные деревья. Если на елях и соснах мало шишек - зима будет мягкой.

А ещё считалось грехом работать на Михайлово чудо.

В народе говорили, что чрезмерное усердие в этот день - к крупным неприятностям.

Журнал "Единственная"

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