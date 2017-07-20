Правозащитники требуют расследовать убийство Павла Шеремета

Медийные и правозащитные организации к годовщине гибели журналиста Павла Шеремета обратились к украинским властям с требованием расследовать убийство эффективно и прозрачно.

Письмо подписали члены Amnesty International, "Репортеров без границ", Института массовой информации, ОО "КрымSOS", Центра противодействия коррупции, Общественного комитета защиты прав человека, Комиссии журналистской этики, Ассоциации европейских журналистов-Украина, Фонда "Открытое общество" и др.

В обращении требуется:

1. пригласить к работе на постоянной основе в составе совместной следственной оперативной группы, которая была создана на базе Главного следственного управления МВД Украины, следователей, прокуроров и детективов высокого уровня квалификации из стран Европейского Союза, Великобритании и США;

2. обеспечить прозрачность расследования путем проведения регулярных публичных ежеквартальных отчетов о его ходе с целью осуществления общественного контроля за его продвижением.

"Мы просим Европейский Союз, Великобританию и Соединенные Штаты Америки оказать посильную помощь и способствовать привлечению международного элемента к расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, которое стало настоящим тестом на способность властных структур Украины расследовать нападения на свободу медиа", - говорится в заявлении.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 г. в Киеве в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он находился.

На сегодня следствие рассматривает пять версий совершения убийства журналиста. Несмотря на многочисленные экспертизы, допросы, изъятие видео с камер наблюдения, сейчас в деле об убийстве Шеремета нет ни одного официального подозреваемого.