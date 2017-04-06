Праздник Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля: история, обычаи, заговоры и традиции праздника

Благовещение является третьим по значением праздником после Пасхи и Рождества

7 апреля христиане восточного обряда отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение входит в число двенадцати важнейших праздников православия и является третьим по значению праздником после Пасхи и Рождества Христова.

Благовещение означает "благая" или "добрая" весть.

Согласно Евангелию архангел, когда явился Марии, держал в руках белую лилию, символизирующую чистоту и непорочность, в этой связи практически на всех благовещенских иконах изображены белые лилии.

История праздника

Благовещение приходится всегда на 7 апреля: "От Рождества Христова отсчитали 9 месяцев назад"

Церковь установила празднование Благовещения в IV ст. после того, как самостоятельно начали отмечать Рождество Христово. Дату праздника определили, отсчитали 9 месяцев от Рождества. Крайние сроки, с которыми совпадает Благовещение, - четверг третьей недели Великого поста и среда Пасхальной недели (по Юлианскому календарю). Празднование Благовещения не отменяется, даже если праздник приходится на Пасху, и пост ради него ослабляется.

Обычаи и традиции

Согласно народным поверьям, как день 7 апреля проведешь, так и весь год жить будешь. "Если на Благовещение ты здоров, сыт, хорошо одет и с деньгами, то все это не переведется весь год, верили в народе".

Любая работа в этот день считалась грехом. Согласно поговорке, в этот день "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет". Один из самых старых обычаев, связанных с праздником, касается птиц: в этот день принято отпускать птиц, в частности голубей, на волю. По легенде, они донесут известия о добрых делах людей ангелам-хранителям.

На Благовещение запрещается также что-то шить, плести или вязать. Этот запрет связан с тем, что жизнь человека представляет собой нить, управлять которой могут только ангелы-хранители или Бог. В этот день вероятность перепутать жизненные нити чрезвычайно высока. Это может привести к разрушению семьи или возникновению распрей с родными и близкими, перекидывание судьбы от одного человека к другому и т.д.

В этот день также принято было заготавливать благовещенскую соль. Каждый из членов семьи бросал по щепотке соли в специальный мешочек, после чего хозяйка ее прокаливала и берегла для особых случаев. Считается, что такая соль может излечить даже безнадежно больного. Если же соль не пригодилась в течение года, ее необходимо сжечь на костре.

Согласно одному из поверий, в этот день нельзя надевать обновки. Необходимо также быть осторожными с огнем, поэтому хозяйки старались приготовить угощения на этот день заранее.

Кроме того, считается, что в этот день нельзя ходить в гости, праздник отмечали в темном семейном кругу. Опасались того, что в дверь постучит незнакомая девушка или женщина: по поверьям она могла оказаться ведьмой. Поэтому женщины старались в этот день не выходить из дома.

Считается также, что если на Благовещение девушка найдет первоцвет, то уже летом выйдет замуж. Девушки в этот день бросали в воду весенние цветы и умывались ей, чтобы быть красивыми.

Заговоры на Благовещение

Гадание с веточкой. Чтобы исполнилась мечта, девушки искали на улице упругую веточку и перед сном клали ее под подушку, загадав желание. Если наутро веточка сломалась, то желание обязательно сбудется в этом году. Если веточка целая, мечта не осуществится.

Гадание с птицами. Выходя на улицу, девушки следили за тем, какие птицы им попадаются на пути чаще всего. Голуби сулили счастливую и радостную весну, ворона - тоскливую и скучную. Воробьи и ласточки обещали спокойствие и стабильность, а трясогузки и мертвые птицы - суету, финансовые проблемы, нестабильность.

Кроме того, с пробуждением девушки бежали к окну. Если там сидел голубь или синица, следовало ждать приятных перемен и удачу в любви. Воробей обещал неудачи и финансовые трудности.

Гадание с просфоркой. Женщины покупали в храме просфору, спрятав в одну из них копейку. Затем собирали всех членов семьи и просили каждого выбрать себе освященную просфору. Кому попадется копейка, тот весь год будет счастлив.

Гадание с тряпкой. Чтобы узнать будущее урожая, хозяйки на ночь вывешивали мокрую тряпку на улице. Если тряпка за ночь полностью высохла, будет богатый урожай и теплое лето. Если тряпка поутру была замерзшей, то лето будет очень холодным, а урожай - плохим.

Приметы праздника

По погоде на Благовещение старались предугадать, каким будет урожай и летние месяцы.

День ветреный, с утренним туманом и инеем сулил урожайное лето.

Благовещенский дождь шел к обилию грибов и хлебов. К хорошему сбору яровых, огурцов, груздей был мороз; к теплым летним денькам и к обилию орехов - гроза.

В день Благовещения нет ласточек - к холодной затянувшейся весне.

Благовещенское небо темное, беззвездное - куры мало нанесут яиц.

Благовещенский снег на крышах не растает до 6 мая (Егория), а сильный мороз к сорока морозным утренникам.

По материалам Зеркало недели. Украина, Нескучные новости